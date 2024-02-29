В Улан-Удэ загорелся стоявший на прогреве автомобиль

Сегодня днём в одном из домов частного сектора Октябрьского района Улан-Удэ загорелся автомобиль. До приезда пожарных хозяйка машины пыталась сама потушить возгорание.«Прибывшие огнеборцы 72-й пожарно-спасательной части полностью ликвидировали пожар на площади 4 квадратных метра. Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования - загорелась переноска, к которой был подключен предпусковой подогреватель двигателя», - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии