Происшествия 29.02.2024 в 17:53

В Бурятии животновод устроил бойню в селе

Мужчина убил одного сельчанина и ранил другого
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии животновод устроил бойню в селе
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Селенгинского района, обвиняемого в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал и работал вместе с дядей на животноводческой стоянке. 17 декабря 2023 года они вдвоем пришли в близлежащее село Тохой к знакомому, в доме у которого с компанией его односельчан стали распивать спиртное. Вечером у обвиняемого на фоне алкогольного опьянения с одним из присутствующих произошла ссора и потасовка. После нее он достал из рюкзака нож, вернулся к противнику и нанес ему несколько ударов клинком в шею. От полученных ран тот скончался. Затем злоумышленник нанес два удара ножом еще одному мужчине, причинив ему легкий вред здоровью. После чего выскочил на улицу и скрылся, но вскоре был задержан.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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