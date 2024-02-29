В Бурятии животновод устроил бойню в селе

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Селенгинского района, обвиняемого в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал и работал вместе с дядей на животноводческой стоянке. 17 декабря 2023 года они вдвоем пришли в близлежащее село Тохой к знакомому, в доме у которого с компанией его односельчан стали распивать спиртное. Вечером у обвиняемого на фоне алкогольного опьянения с одним из присутствующих произошла ссора и потасовка. После нее он достал из рюкзака нож, вернулся к противнику и нанес ему несколько ударов клинком в шею. От полученных ран тот скончался. Затем злоумышленник нанес два удара ножом еще одному мужчине, причинив ему легкий вред здоровью. После чего выскочил на улицу и скрылся, но вскоре был задержан.В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»