Происшествия 01.03.2024 в 09:11

В Улан-Удэ «экстрасенсы» вытянули из пенсионерки четверть миллиона рублей

Все деньги для оплаты услуг целителей пожилая женщина взяла в кредит
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ «экстрасенсы» вытянули из пенсионерки четверть миллиона рублей
26 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась горожанка. Она сообщила, что её 66-летняя мать стала жертвой аферистов, обещавших с помощью своих экстрасенсорных способностей поправить её здоровье. В результате телефонного общения с лже-врачевателями пенсионерка лишилась 258 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, впервые пожилая гражданка столкнулась с интернет-преступниками в 2022 году, когда по телевизору увидела рекламу о «лечении на расстоянии». Тогда за несколько сеансов «чудодейственных» дистанционных процедур женщина отдала злоумышленникам более 180 тысяч рублей. Узнавшая о произошедшем, дочка сразу распознала обман и обратилась в полицию.

Однако спустя несколько месяцев мошенники вновь связались с пенсионеркой. Мужчина представился директором того самого медицинского центра, работники которого ранее «помогали ей в лечении болезней», и снова предложил сотрудничество. Он обещал, что благодаря экстрасенсорному воздействию, в том числе чистке энергетического поля и магическим обрядам, улучшится зрение, пройдет боль ногах, нормализуется давление. Уверовавшая в эффективность прошлых процедур женщина согласилась. За несколько энергетических сеансов, проходивших с февраля по май 2023 года, она лишилась 258 тысяч рублей.

Как отметили в полиции, деньги для оплаты услуг «экстрасенсов» в обоих случаях были взяты ею в кредит. История вскрылась несколько дней назад, когда дочь, заподозрившая неладное, стала интересоваться у матери, куда уходит её пенсия. Узнав о займах и причинах их оформления, она в очередной раз заявила в полицию.  

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: pixabay.com
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