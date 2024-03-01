В Улан-Удэ бдительные граждане сообщают о пьяных водителях

В Улан-Удэ бдительные граждане оказывают содействие Госавтоинспекции в вопросах пресечения фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения. С начала года сотрудниками Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии задержаны 25 нетрезвых нарушителей, об опасном поведении которых очевидцы своевременно сообщили в полицию.Так, на этой неделе общественный контроль граждан помог выявить двух нарушителей, подвергших опасности себя и других участников дорожного движения.Вечером 28 февраля в дежурную часть Госавтоинспекции поступил звонок о том, что на улице Яблочной движется автомобиль «Хонда», водитель которого, предположительно, находится в опьянении. Находящийся неподалеку экипаж ДПС незамедлительно выехал на отработку сообщения. Иномарку полицейские заметили, когда она подъезжала к автозаправочной станции. За рулем транспортного средства находился 31-летний мужчина, от которого исходил запах спиртного. Результат его освидетельствования составил 1,27 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. За содеянное он привлечен к административной ответственности. Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.В этот же день еще одно сообщение о нетрезвом нарушителе поступило в телеграм-бот ГИБДД. По словам очевидцев, автомашину «Ниссан» под управлением опасного водителя они заметили в 148 микрорайоне во дворе многоквартирного дома. Сотрудники ОСБ ДПС выехали на место и задержали автомобилиста. Сведения о нахождении 33-летнего горожанина в состоянии опьянения подтвердились: его освидетельствование показало 1,50 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КРФ об АП.Госавтоинспекция региона выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания факты грубых нарушений ПДД. Оперативная информация позволила сотрудникам Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД своевременно пресечь опасное поведение нарушителей.Информацию о водителях, управляющих автомобилем в нетрезвом виде либо лишенных соответствующего права, можно передать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.