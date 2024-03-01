Происшествия 01.03.2024 в 13:33
В Улан-Удэ бдительные граждане сообщают о пьяных водителях
С начала года задержали 25 нетрезвых нарушителей
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ бдительные граждане оказывают содействие Госавтоинспекции в вопросах пресечения фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения. С начала года сотрудниками Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии задержаны 25 нетрезвых нарушителей, об опасном поведении которых очевидцы своевременно сообщили в полицию.
Так, на этой неделе общественный контроль граждан помог выявить двух нарушителей, подвергших опасности себя и других участников дорожного движения.
Вечером 28 февраля в дежурную часть Госавтоинспекции поступил звонок о том, что на улице Яблочной движется автомобиль «Хонда», водитель которого, предположительно, находится в опьянении. Находящийся неподалеку экипаж ДПС незамедлительно выехал на отработку сообщения. Иномарку полицейские заметили, когда она подъезжала к автозаправочной станции. За рулем транспортного средства находился 31-летний мужчина, от которого исходил запах спиртного. Результат его освидетельствования составил 1,27 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. За содеянное он привлечен к административной ответственности. Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
В этот же день еще одно сообщение о нетрезвом нарушителе поступило в телеграм-бот ГИБДД. По словам очевидцев, автомашину «Ниссан» под управлением опасного водителя они заметили в 148 микрорайоне во дворе многоквартирного дома. Сотрудники ОСБ ДПС выехали на место и задержали автомобилиста. Сведения о нахождении 33-летнего горожанина в состоянии опьянения подтвердились: его освидетельствование показало 1,50 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КРФ об АП.
Госавтоинспекция региона выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания факты грубых нарушений ПДД. Оперативная информация позволила сотрудникам Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД своевременно пресечь опасное поведение нарушителей.
Информацию о водителях, управляющих автомобилем в нетрезвом виде либо лишенных соответствующего права, можно передать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.
Так, на этой неделе общественный контроль граждан помог выявить двух нарушителей, подвергших опасности себя и других участников дорожного движения.
Вечером 28 февраля в дежурную часть Госавтоинспекции поступил звонок о том, что на улице Яблочной движется автомобиль «Хонда», водитель которого, предположительно, находится в опьянении. Находящийся неподалеку экипаж ДПС незамедлительно выехал на отработку сообщения. Иномарку полицейские заметили, когда она подъезжала к автозаправочной станции. За рулем транспортного средства находился 31-летний мужчина, от которого исходил запах спиртного. Результат его освидетельствования составил 1,27 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. За содеянное он привлечен к административной ответственности. Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
В этот же день еще одно сообщение о нетрезвом нарушителе поступило в телеграм-бот ГИБДД. По словам очевидцев, автомашину «Ниссан» под управлением опасного водителя они заметили в 148 микрорайоне во дворе многоквартирного дома. Сотрудники ОСБ ДПС выехали на место и задержали автомобилиста. Сведения о нахождении 33-летнего горожанина в состоянии опьянения подтвердились: его освидетельствование показало 1,50 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КРФ об АП.
Госавтоинспекция региона выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания факты грубых нарушений ПДД. Оперативная информация позволила сотрудникам Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД своевременно пресечь опасное поведение нарушителей.
Информацию о водителях, управляющих автомобилем в нетрезвом виде либо лишенных соответствующего права, можно передать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.
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