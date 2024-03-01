Улан-удэнка заказала в Интернет-магазине технику за 2700, которая на самом деле стоит 27 тысяч рублей

Покупательница из Улан-Удэ Ольга Смирнова рассказала на суде о том, что через Интернет-магазин оформила заказ на варочную панель Haier, стоимость которой была указана в размере 2 759 руб. Однако ее заказ был отменен менеджером Интернет-магазина ввиду того, что на сайте произошел технический сбой при формировании цен и фактическая стоимость варочной панели составляет 27 999 руб.Возражая против требований Смирновой, представители продавца ссылались на то, что согласно правилам оформления заказа, размещенным на сайте Интернет-магазина заказ считается оформленным только после его обработки продавцом путем его согласования с покупателем по указанному покупателем телефону.Железнодорожный суд, отменяя решение мирового судьи и частично удовлетворяя исковые требования Смирновой, указал, что размещенное на сайте Интернет-магазина предложение о продаже варочной панели Наег, обращенное к неопределенному кругу лиц, содержало все существенные условия договора - подробную информацию о товаре, цену.Смирнова оформила заказ товара, в подтверждение чего ей на адрес электронной почты пришло письмо с информацией о номере заказа, наименовании товара, стоимости товара, способе оплаты и адресе доставки, следовательно, договор купли-продажи подлежал исполнению ответчиком на указанных в оферте условиях, в том числе, о цене товара, - сообщили в Железнодорожном суде Улан-Удэ.Имя и фамилия покупательницы изменены.