Происшествия 01.03.2024 в 14:37

Улан-удэнка заказала в Интернет-магазине технику за 2700, которая на самом деле стоит 27 тысяч рублей

Суд встал на сторону потребителя, который не виноват в том, что на сайте произошел технический сбой
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнка заказала в Интернет-магазине технику за 2700, которая на самом деле стоит 27 тысяч рублей
Покупательница из Улан-Удэ Ольга Смирнова рассказала на суде о том, что через Интернет-магазин оформила заказ на варочную панель Haier, стоимость которой была указана в размере 2 759 руб. Однако ее заказ был отменен менеджером Интернет-магазина ввиду того, что на сайте произошел технический сбой при формировании цен и фактическая стоимость варочной панели составляет 27 999 руб. 

Возражая против требований Смирновой, представители продавца ссылались на то, что согласно правилам оформления заказа, размещенным на сайте Интернет-магазина заказ считается оформленным только после его обработки продавцом путем его согласования с покупателем по указанному покупателем телефону. 

Железнодорожный суд, отменяя решение мирового судьи и частично удовлетворяя исковые требования Смирновой, указал, что размещенное на сайте Интернет-магазина предложение о продаже варочной панели Наег, обращенное к неопределенному кругу лиц, содержало все существенные условия договора - подробную информацию о товаре, цену. 

Смирнова  оформила заказ товара, в подтверждение чего ей на адрес электронной почты пришло письмо с информацией о номере заказа, наименовании товара, стоимости товара, способе оплаты и адресе доставки, следовательно, договор купли-продажи подлежал исполнению ответчиком на указанных в оферте условиях, в том числе, о цене товара, - сообщили в Железнодорожном суде Улан-Удэ. 

Имя и фамилия покупательницы изменены. 
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