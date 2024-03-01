Происшествия 01.03.2024 в 15:11

В Бурятии осужден похититель топоров

Весьма анекдотичное преступление случилось в Тункинском районе
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии осужден похититель топоров
Там местный житель находился в гостях у знакомой женщины. Ничто не предвещало беды, но он не сдержался и внезапно решил разжиться топорами хозяйки.

Желание взять топоры было настолько сильным, что он решил даже не скрываться и пошел, что называется, напролом. Как позднее отметила Фемида, преступник осознавал, что его действия очевидны для женщины, но это его не остановило – он «открыто похитил с подполья указанного дома два топора, каждый стоимостью 3000 рублей, общей стоимостью 6000 рублей, принадлежащих потерпевшей».

Отметим, между тайным хищением чужого имущества и открытым есть большая разница. Поэтому преступнику вменили не ст. 158 УК РФ (кража), а ст. 161 (грабеж). Ранее мужчина уже имел неприятности с законом. Был один раз судим за незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере. Получилось так, что первую судимость получил за то, что срубил, а вторую за то, что посягнул на предметы, предназначенные для рубки. Сложилась такая «окололесная» криминальная биография.

С похищенными топорами грабитель скрылся. Однако, оказавшись в руках полиции, любитель топоров полностью признал свою вину, раскаялся и сказал, что считает предъявленное ему обвинение обоснованным. Так как подсудимый добровольно ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, суд прошел без рассмотрения деталей дела.

Потерпевшая не возражала, тем более что у злоумышленника были иждивенцы, а он выдал ограбленной два топора и даже принес извинения. «Топорный» грабеж, к слову, был совершен мужчиной во время условного осуждения по первому приговору. То есть гражданина сложно назвать вставшим на путь исправления. Однако, оценив обстоятельства преступления, Тункинский райсуд решил, что можно сохранить назначенное осужденному условное осуждение, а наказание по новому преступлению - исполнять самостоятельно.

За «топорный» случай подсудимый получил опять условный срок – полтора года.

Фото: «Номер один»
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грабеж

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