Происшествия 01.03.2024 в 16:14

В Бурятии молодой парень с особой жестокостью убил насильника своей девушки

Юноша напал на сельчанина и буквально искромсал его ножом
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии молодой парень с особой жестокостью убил насильника своей девушки
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью.

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый встречался с девушкой, проживающей в селе Ильке, и позже узнал, что несколько лет назад ее изнасиловал взрослый местный житель. Решив убить его с особой жестокостью, ночью 20 июля 2023 года юноша, взяв нож, пришел домой к мужчине. После непродолжительного разговора парень напал на сельчанина и нанес ему более 50 ударов ножом по различным частям тела. От полученных ран тот скончался на месте.

После расправы молодой человек покинул дом, помылся в реке, сменил одежду, а окровавленные вещи вместе с ножом сложил в рюкзак и выбросил в колодец с отходами в другом населенном пункте, предварительно распылив на него аэрозоль от собак. Однако, несмотря на попытку скрыть следы преступления, вскоре юношу удалось изобличить и задержать.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уточнили в Следственном комитете, жертва насильника в правоохранительные органы не обращалась, поэтому в отношении убитого мужчины не возбуждали уголовное дело.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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