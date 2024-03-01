В Бурятии молодой парень с особой жестокостью убил насильника своей девушки

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый встречался с девушкой, проживающей в селе Ильке, и позже узнал, что несколько лет назад ее изнасиловал взрослый местный житель. Решив убить его с особой жестокостью, ночью 20 июля 2023 года юноша, взяв нож, пришел домой к мужчине. После непродолжительного разговора парень напал на сельчанина и нанес ему более 50 ударов ножом по различным частям тела. От полученных ран тот скончался на месте.После расправы молодой человек покинул дом, помылся в реке, сменил одежду, а окровавленные вещи вместе с ножом сложил в рюкзак и выбросил в колодец с отходами в другом населенном пункте, предварительно распылив на него аэрозоль от собак. Однако, несмотря на попытку скрыть следы преступления, вскоре юношу удалось изобличить и задержать.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Как уточнили в Следственном комитете, жертва насильника в правоохранительные органы не обращалась, поэтому в отношении убитого мужчины не возбуждали уголовное дело.Фото: Следственный комитет Бурятии