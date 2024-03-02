В Бурятии произошел трагический случай

Трагический случай произошел этим утром в селе Танхой. По предварительной информации, которая поступила от районной группы «Кабанск-инфо.24/7», бабушка с маленьким внуком переходили железнодорожные пути. Параллельно с этим по рельсам двигался грузовой поезд.

В определенный момент груженый состав сбил пожилую женщину и трехлетнего мальчика. Пенсионерка осталась жива, но ребенок погиб на месте.

Напомним, в 2023 году на объектах железнодорожной инфраструктуры зарегистрировали как минимум 40 несчастных случаев с участием пешеходов, из них 23 - со смертельным исходом.

Фото: Кабанск-инфо.24/7