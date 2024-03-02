Происшествия 02.03.2024 в 11:04

В Бурятии произошел трагический случай

Грузовой поезд сбил насмерть маленького ребенка
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии произошел трагический случай

Трагический случай произошел этим утром в селе Танхой. По предварительной информации, которая поступила от районной группы «Кабанск-инфо.24/7», бабушка с маленьким внуком переходили железнодорожные пути. Параллельно с этим по рельсам двигался грузовой поезд.

В определенный момент груженый состав сбил пожилую женщину и трехлетнего мальчика. Пенсионерка осталась жива, но ребенок погиб на месте.

Напомним, в 2023 году на объектах железнодорожной инфраструктуры зарегистрировали как минимум 40 несчастных случаев с участием пешеходов, из них 23 - со смертельным исходом. 

 

Фото: Кабанск-инфо.24/7

Теги
поезд дети

Все новости

В Бурятии произошел трагический случай
02.03.2024 в 11:04
В Бурятии ученые создали уникальную нейросеть
02.03.2024 в 08:00
В Бурятии фрукты стали дешевле томатов и огурцов
02.03.2024 в 07:00
Татьяна Думнова: «Послание президента - комплексная стратегия развития России до 2030 года»
01.03.2024 в 18:36
Жителей Бурятии напугала желтая вода
01.03.2024 в 17:57
В Бурятии началось досрочное голосование
01.03.2024 в 17:43
В ДТП на трассе в Бурятии пострадала женщина
01.03.2024 в 17:27
«Час с торгпредом РФ в Монголии» проведут для бурятского бизнеса
01.03.2024 в 16:47
Жители Бурятии пасут скот под носом у волков
01.03.2024 в 16:38
В Бурятии молодой парень с особой жестокостью убил насильника своей девушки
01.03.2024 в 16:14
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
В ДТП на трассе в Бурятии пострадала женщина
Она не справилась с управлением и слетела с дороги
01.03.2024 в 17:27
В Бурятии молодой парень с особой жестокостью убил насильника своей девушки
Юноша напал на сельчанина и буквально искромсал его ножом
01.03.2024 в 16:14
В Бурятии осужден похититель топоров
Весьма анекдотичное преступление случилось в Тункинском районе
01.03.2024 в 15:11
Улан-удэнка заказала в Интернет-магазине технику за 2700, которая на самом деле стоит 27 тысяч рублей
Суд встал на сторону потребителя, который не виноват в том, что на сайте произошел технический сбой
01.03.2024 в 14:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru