В Бурятии грузовик с дровами переехал своего владельца

Дорожное происшествие случилось в воскресенье в Закаменском районе Бурятии неподалеку от улуса Ехэ Цакир. Как сообщили в ГИБДД, 63-летний водитель автомобиля «Митсубиши Кантер» остановил машину из-за шума карданного вала. Пренебрегая техникой безопасности, мужчина залез под автомобиль, не поставив его на стояночный тормоз. В какой-то момент грузовик покатился и переехал водителя задними колесами. Мужчину с травмами госпитализировали в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии