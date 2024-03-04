Происшествия 04.03.2024 в 10:17
В Бурятии грузовик с дровами переехал своего владельца
Мужчина полез под машину, пренебрегая мерами безопасности
Текст: Андрей Константинов
Дорожное происшествие случилось в воскресенье в Закаменском районе Бурятии неподалеку от улуса Ехэ Цакир. Как сообщили в ГИБДД, 63-летний водитель автомобиля «Митсубиши Кантер» остановил машину из-за шума карданного вала. Пренебрегая техникой безопасности, мужчина залез под автомобиль, не поставив его на стояночный тормоз. В какой-то момент грузовик покатился и переехал водителя задними колесами. Мужчину с травмами госпитализировали в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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