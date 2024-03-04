Происшествия 04.03.2024 в 10:28
В Бурятии пьяный водитель врезался в дерево
В аварии пострадала женщина и ее 16-летняя дочь
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло в субботу вечером в Хоринском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», ехавший со стороны Улан-Удэ в направлении улуса Тэгда, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили два пассажира иномарки: 36-летняя женщина и ее 16-летняя дочь.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель иномарки был пьян и не имел прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель иномарки был пьян и не имел прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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