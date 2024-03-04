Происшествия 04.03.2024 в 10:35
В Улан-Удэ нашли тело молодой девушки
Полицейские пытаются установить личность рыжей девушки с татуировкой розы на плече
Текст: Ольга Лазарева
26 февраля в лесном массиве в 2 километрах от дома № 104 мкр. 124 Улан-Удэ обнаружено тело неустановленной девушки.
Приметы: европейской внешности, на вид 25-30 лет, рост 153 см., худощавого телосложения, волосы окрашены в рыжий цвет, ниже плеч.
Особые приметы: на внутренней поверхности правого предплечья имеется татуировка в виде розы и полумесяца.
Одежда: шерстяная вязаная серая кофта, черная кофта длинными рукавами, черные джинсы, полусапожки черного цвета на невысоком каблуке.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личности гражданки сообщить в полицию Республики Бурятия по телефонам: 8-914-638-70-77 или 102 (112).
Фото: МВД Бурятии
Приметы: европейской внешности, на вид 25-30 лет, рост 153 см., худощавого телосложения, волосы окрашены в рыжий цвет, ниже плеч.
Особые приметы: на внутренней поверхности правого предплечья имеется татуировка в виде розы и полумесяца.
Одежда: шерстяная вязаная серая кофта, черная кофта длинными рукавами, черные джинсы, полусапожки черного цвета на невысоком каблуке.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личности гражданки сообщить в полицию Республики Бурятия по телефонам: 8-914-638-70-77 или 102 (112).
Фото: МВД Бурятии
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