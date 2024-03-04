В Улан-Удэ нашли тело молодой девушки

26 февраля в лесном массиве в 2 километрах от дома № 104 мкр. 124 Улан-Удэ обнаружено тело неустановленной девушки.Приметы: европейской внешности, на вид 25-30 лет, рост 153 см., худощавого телосложения, волосы окрашены в рыжий цвет, ниже плеч.Особые приметы: на внутренней поверхности правого предплечья имеется татуировка в виде розы и полумесяца.Одежда: шерстяная вязаная серая кофта, черная кофта длинными рукавами, черные джинсы, полусапожки черного цвета на невысоком каблуке.Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личности гражданки сообщить в полицию Республики Бурятия по телефонам: 8-914-638-70-77 или 102 (112).Фото: МВД Бурятии