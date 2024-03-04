Происшествия 04.03.2024 в 11:36
В Бурятии с начала года произошло 32 пожара из-за неисправности печей
Накануне ночью по этой же причине горела баня в Улан-Удэ
Текст: Ольга Лазарева
Печное оборудование - источник повышенной пожарной опасности. С начала года в Бурятии из-за неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов произошло 32 возгорания.
Накануне ночью по этой причине горела баня по улице Громыко в Улан-Удэ. На момент прибытия огнеборцев, здание изнутри и крыша были полностью охвачены огнём. Пострадавших нет. 7 сотрудников МЧС России ликвидировали пожар на площади 16 кв.м.
В МЧС РФ по РБ дают советы жителям частных домов:
- Перед растопкой печи проверь вентиляцию и тягу в дымоходе;
- Не используй для розжига лёгковоспламеняющиеся жидкости, например: керосин или бензин;
- Не оставляй затопленную печь без присмотра;
- Установи предтопочный лист 50 на 70 сантиметров.
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