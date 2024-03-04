В Бурятии с начала года произошло 32 пожара из-за неисправности печей

Печное оборудование - источник повышенной пожарной опасности. С начала года в Бурятии из-за неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов произошло 32 возгорания.



Накануне ночью по этой причине горела баня по улице Громыко в Улан-Удэ. На момент прибытия огнеборцев, здание изнутри и крыша были полностью охвачены огнём. Пострадавших нет. 7 сотрудников МЧС России ликвидировали пожар на площади 16 кв.м.

В МЧС РФ по РБ дают советы жителям частных домов:

- Перед растопкой печи проверь вентиляцию и тягу в дымоходе;

- Не используй для розжига лёгковоспламеняющиеся жидкости, например: керосин или бензин;

- Не оставляй затопленную печь без присмотра;

- Установи предтопочный лист 50 на 70 сантиметров.