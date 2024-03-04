Происшествия 04.03.2024 в 11:49
В ходе СВО погиб 23-летний житель Бурятии
Максим Кривошеев посмертно награждён орденом Мужества
Текст: Ольга Лазарева
В ходе проведения специальной военной операции 26 февраля 2024 года погиб наш земляк Кривошеев Максим Русланович.
Максим родился 13 августа 2001 года в с. Хоринск. Детство и школьные годы прошли в родном селе. В семье рос старшим ребенком. Окончил СОШ - № 2 в 2016 году. Во 2-м классе Максим принял решение заниматься национальной и вольной борьбой и его решение было правильным. Он многократно занимал призовые места и стал кандидатом в мастера спорта России.
После окончания школы поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум по специальности "гостиничный сервис", квалификация менеджер.
4 декабря 2019 года призван на срочную службу в г. Улан-Удэ в 11-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ, где подписал контракт.
В 2020 году участник военной операции в Сирии, награжден медалями министерства обороны. В январе 2022 года выехал на учения в г.Новороссийск.
В феврале 2022 года - специальная военная операция на Украине. Награжден медалью «Суворова». Воинское звание рядовой, старший стрелок-сапер.
Посмертно награждён орденом Мужества.
Максим был любящим, заботливым, открытым, решительным, щедрым человеком. Проявлял лидерские качества, занимался саморазвитием, вёл очень активный образ жизни.
У Максима осталась семья - супруга Анита, сын Тимур, мама, отец, сестренка Алина, сообщает «Мемориал памяти военным из Бурятии».
Максим родился 13 августа 2001 года в с. Хоринск. Детство и школьные годы прошли в родном селе. В семье рос старшим ребенком. Окончил СОШ - № 2 в 2016 году. Во 2-м классе Максим принял решение заниматься национальной и вольной борьбой и его решение было правильным. Он многократно занимал призовые места и стал кандидатом в мастера спорта России.
После окончания школы поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум по специальности "гостиничный сервис", квалификация менеджер.
4 декабря 2019 года призван на срочную службу в г. Улан-Удэ в 11-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ, где подписал контракт.
В 2020 году участник военной операции в Сирии, награжден медалями министерства обороны. В январе 2022 года выехал на учения в г.Новороссийск.
В феврале 2022 года - специальная военная операция на Украине. Награжден медалью «Суворова». Воинское звание рядовой, старший стрелок-сапер.
Посмертно награждён орденом Мужества.
Максим был любящим, заботливым, открытым, решительным, щедрым человеком. Проявлял лидерские качества, занимался саморазвитием, вёл очень активный образ жизни.
У Максима осталась семья - супруга Анита, сын Тимур, мама, отец, сестренка Алина, сообщает «Мемориал памяти военным из Бурятии».
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