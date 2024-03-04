В ходе СВО погиб 23-летний житель Бурятии

В ходе проведения специальной военной операции 26 февраля 2024 года погиб наш земляк Кривошеев Максим Русланович.Максим родился 13 августа 2001 года в с. Хоринск. Детство и школьные годы прошли в родном селе. В семье рос старшим ребенком. Окончил СОШ - № 2 в 2016 году. Во 2-м классе Максим принял решение заниматься национальной и вольной борьбой и его решение было правильным. Он многократно занимал призовые места и стал кандидатом в мастера спорта России.После окончания школы поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум по специальности "гостиничный сервис", квалификация менеджер.4 декабря 2019 года призван на срочную службу в г. Улан-Удэ в 11-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ, где подписал контракт.В 2020 году участник военной операции в Сирии, награжден медалями министерства обороны. В январе 2022 года выехал на учения в г.Новороссийск.В феврале 2022 года - специальная военная операция на Украине. Награжден медалью «Суворова». Воинское звание рядовой, старший стрелок-сапер.Посмертно награждён орденом Мужества.Максим был любящим, заботливым, открытым, решительным, щедрым человеком. Проявлял лидерские качества, занимался саморазвитием, вёл очень активный образ жизни.У Максима осталась семья - супруга Анита, сын Тимур, мама, отец, сестренка Алина, сообщает «Мемориал памяти военным из Бурятии».