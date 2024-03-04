Улан-удэнские зоозащитники пожаловались на жестокого владельца собак

В Управление ветеринарии Бурятии поступила жалоба от зоозащитников на жестокое обращение с собакой в городе Улан-Удэ.Сообщалось, что мужчина истязает, не кормит и не выгуливает трех содержащихся у него псов. В связи с чем, инспектором Управления ветеринарии Республики Бурятия осуществлен профилактический визит в отношении указанного человека.По результату выезда, факт жестокого обращения с животными не подтвердился. Животные не выглядели истощенными или измученными. Тем не менее, одна из собак действительно содержалась на балконе без теплой подстилки среди мусора. Как объясняет владелец животных, всех трех собак он подобрал на улице, но щенок оказался капризным:«Пойдём на улицу - не пойду, пойдём в комнату - не пойду. Принёс что-то типа матраца, дай постелю-нет, не дам. Ни Рыжий, ни Серый, ни Тяпа никогда не рвали линолеум. Когда только подобрал этого щенка, то была целая проблема с ним идти, так как идти он отказывался и упирался. И это не в первые дни, а многие недели так себя вёл. До того бестолковый пёс».Инспектором объявлено предостережение мужчине и проведена профилактическая беседа, в соответствии с которой мужчина оперативно устранил нарушения, убрался на балконе и обустроил лежанку. Владелец собаки ежемесячно сообщает, что кормит животных и регулярно выгуливает.В Управлении ветеринарии напоминают, граждане могут быть наказаны:- за несоблюдение общих требований к содержанию животных (ст. 8.52 КоАП РФ часть 1);- за жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ часть 2);- за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ часть 3).Фото: Управление ветеринарии Бурятии