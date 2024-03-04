В Улан-Удэ вооруженный мужчина совершил разбойные нападения на офисы микрозаймов

3 марта в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Улан-Удэ около 16.30 поступило сообщение о разбойном нападении на офис кредитной организации, расположенной по ул. Терешковой.Прибывшим на вызов полиции сотрудница рассказала, что в офис зашел мужчина, лицо которого было скрыто капюшоном, медицинской маской. Под угрозой применения предмета, внешне похожего на пистолет, он потребовал выдать все имеющиеся в кассе денежные средства. Вскочив со стула, она успела нажать на тревожную кнопку, и, оттолкнув мужчину, выбежала на улицу.Позже в полицию поступила информация о том, что неизвестный в период с 17:18 до 17:20 совершил нападение на офис микрофинансовой организации по ул. Гагарина.Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что пришедший в организацию посетитель достал предмет, похожий на пистолет, и шприц, и, угрожая ими, потребовал от работницы передать ему деньги. Забрав из сейфа денежные средства в сумме 110 000 рублей, мужчина покинул помещение.По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения предмета, используемого в качестве оружия).В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили направление, в котором скрылся нападавший, а также государственный регистрационный номер его транспортного средства. В дальнейшем местный житель, подозреваемый в разбое, был задержан оперативниками и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Злоумышленник сознался в совершении преступления. Часть денежных средств изъята. Кроме этого изъят сигнальный пистолет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Установлено, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабёж.