Происшествия 04.03.2024 в 13:29

В Улан-Удэ вооруженный мужчина совершил разбойные нападения на офисы микрозаймов

Он угрожал кассирам пистолетом и шприцом
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ вооруженный мужчина совершил разбойные нападения на офисы микрозаймов
3 марта в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Улан-Удэ около 16.30 поступило сообщение о разбойном нападении на офис кредитной организации, расположенной по ул. Терешковой.

Прибывшим на вызов полиции сотрудница рассказала, что в офис зашел мужчина, лицо которого было скрыто капюшоном, медицинской маской. Под угрозой применения предмета, внешне похожего на пистолет, он потребовал выдать все имеющиеся в кассе денежные средства. Вскочив со стула, она успела нажать на тревожную кнопку, и,  оттолкнув мужчину, выбежала на улицу.

Позже в полицию поступила информация о том, что неизвестный в период с 17:18 до 17:20 совершил нападение на офис микрофинансовой организации по ул. Гагарина.
Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что пришедший в организацию посетитель достал предмет, похожий на пистолет, и шприц, и, угрожая ими, потребовал от работницы передать ему деньги. Забрав из сейфа денежные средства в сумме 110 000 рублей, мужчина покинул помещение.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения предмета, используемого в качестве оружия).

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили направление, в котором скрылся нападавший, а также государственный регистрационный номер его транспортного средства. В дальнейшем местный житель, подозреваемый в разбое, был задержан оперативниками и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Злоумышленник сознался в совершении преступления. Часть денежных средств изъята. Кроме этого изъят сигнальный пистолет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабёж.

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