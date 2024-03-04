Житель Бурятии лишился около 6 миллионов рублей за две недели общения с аферистами

3 марта в полицию Селенгинского района Бурятии обратился 42-летний местный житель. Мужчина стал жертвой интернет-преступников, которые под предлогом заработка на инвестициях похитили у него около 6 миллионов рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, в середине февраля житель Гусиноозерска в одном из банков наряду с оформлением дебетовой и кредитной банковских карт открыл брокерский счет для инвестирования.Через несколько дней на него вышел мужчина, который представился сотрудником финансового учреждения, и стал интересоваться, был ли у него ранее опыт подобного заработка. Заявитель, решив, что звонок специалиста связан с подключенной в банке услугой, вступил в диалог.Он сообщил собеседнику, что никогда не занимался игрой на фондовом рынке. Однако тот заверил его в оказании помощи, результатом которой станет получение высокого дохода, и перенаправил на коллегу. По рекомендации последней житель Гусиноозерска установил к себе на телефон два приложения – для обмена денежных средств на криптовалюту и пополнения баланса счёта.Первые обменянные на криптовалюту и внесенные на счёт 10 тысяч рублей дали прибыль в размере 1800 рублей, которую мужчина сразу же вывел. Решив, что имеет дело с проверенным проектом, он вложил около 1,3 млн рублей. Однако забрать из системы образовавшийся «внушительный доход» не смог: по причине «превышения лимита на балансе» счёт оказался заблокированным.Клиенту было предложено оформить страховой полис и внести в качестве взноса 1 млн рублей для разморозки счета, что он и сделал. Но, по словам лже-брокеров, заявитель ошибся с реквизитами и направил сумму не по адресу, в связи с чем потребовались еще деньги. Под предлогом возникающей ошибки аферисты обманывали гражданина несколько раз. Тот же, чтобы исправить ситуацию и вывести прибыль, искал всё новые источники средств и перечислял их на указанные счета.За полмесяца общения с аферистами мужчина снял и пустил в оборот деньги на кредитных картах, собственные сбережения, а также взятые взаймы у родственников; средства, оформленные в кредит на себя и супругу – всего около 6 миллионов рублей.Мужчине открыл глаза на происходящее родственник, когда узнал, что потерпевший собирается с той же целью заложить собственную автомашину. Лишь тогда обманутый гражданин обратился в полицию.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, начато следствие.Фото: «Номер один»