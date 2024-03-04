Виновник пожара с гибелью двух детей в Бурятии умер в больнице

Мужчина, устроивший пожар в доме в Поселье, в результате которого погибли две девочки, скончался в больнице. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете Бурятии.Напомним, в сгоревшем доме проживала семья, в которой воспитывались пятеро детей, трое из которых на момент пожара находились в лечебном учреждении. 2 марта взрослые употребляли спиртное, после пьяный мужчина разлил бензин на кухне возле печи, а также в жилой комнате, и устроил пожар. В результате возникшего возгорания в дыму задохнулись две его дочери в возрасте 6 и 9 лет. Сам мужчина с супругой получили обширные ожоги и в тяжелом состоянии были госпитализированы.По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное общеопасным способом). Расследование дела взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Фото: «Номер один»