В Бурятии работник фермы случайно убил человека

Следственный комитет Бурятии возбудил и расследует уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Еравнинского района. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности.Как рассказали в следственном ведомстве, подозреваемый проживал и работал на животноводческой стоянке возле поселка Гарам. 26 февраля он решил заготовить дрова, для чего при помощи бензопилы стал валить сухостойные деревья в лесу неподалеку от фермы. При спиливании очередной лиственницы он не убедился в безопасности проводимых работ и отсутствии рядом посторонних людей. Сваленное им дерево упало на пожилого работника фермы, который в этот момент подошел к месту заготовки древесины. Потерпевшего госпитализировали, однако на следующий день от полученных травм он скончался в больнице.«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии