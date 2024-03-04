В Бурятии многодетного отца приговорили к обязательным работам

Северобайкальский городской суд Республики Бурятия 12 февраля 2024 года вынес обвинительный приговор в отношении Татаркина (фамилия изменена), который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).Судом установлено, что Татаркин, ранее подвергнутый административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, снова управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Вину подсудимый Татаркин признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Дело было рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.Суд, исследовав характеризующие личность подсудимого материалы, с учетом смягчающих обстоятельств - полного признания вины, наличия на иждивении четверых малолетних детей, признал Татаркина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и назначил наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.Приговор вступил в законную силу.