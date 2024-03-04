В Бурятии за неделю произошло 38 пожаров, 4 человека погибло

За прошедшую неделю в Республике Бурятия зарегистрировано 38 пожаров, в результате которых погибло 4 человека, в том числе, 2 детей. Пятеро человек получили травмы разной степени тяжести. Причинами трагических пожаров послужили неправильное устройство и неисправность отопительных печей, неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает жителей республики о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности, чтобы сохранить не только свою жизнь, но и здоровье своих близких, в частности, детей.При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».