Происшествия 04.03.2024 в 17:40

В Бурятии за неделю произошло 38 пожаров, 4 человека погибло

В том числе погибли двое детей
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии за неделю произошло 38 пожаров, 4 человека погибло
За прошедшую неделю в Республике Бурятия зарегистрировано 38 пожаров, в результате которых погибло 4 человека, в том числе, 2 детей. Пятеро человек получили травмы разной степени тяжести. Причинами трагических пожаров послужили неправильное устройство и неисправность отопительных печей, неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает жителей республики о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности, чтобы сохранить не только свою жизнь, но и здоровье своих близких, в частности, детей. 

При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

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