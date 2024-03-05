Происшествия 05.03.2024 в 09:10
В Улан-Удэ установили личность погибшей девушки
Её опознали родственники
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ установили личность девушки, тело которой было найдено 26 февраля в лесу недалеко от 124-го микрорайона.
«Погибшей оказалась 24-летняя жительница Улан-Удэ. Заявление об ее пропаже от родственников в полицию не поступало. Ориентировку в средствах массовой информации увидела подруга девушки», - сообщили в МВД Бурятии.
Тело девушки уже опознали родственники.
«Погибшей оказалась 24-летняя жительница Улан-Удэ. Заявление об ее пропаже от родственников в полицию не поступало. Ориентировку в средствах массовой информации увидела подруга девушки», - сообщили в МВД Бурятии.
Тело девушки уже опознали родственники.
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