Происшествия 05.03.2024 в 09:25
В Улан-Удэ из-за аварии на водопроводе вода затопила проезжую часть
Аварийные бригады «Водоканала» уже работают на месте
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Улан-Удэ на сетях водоснабжения по ул. Осипенко произошла авария, в результате вода вышла на проезжую часть.
«Специалисты «Водоканала» сейчас проводят обследование сетей. Уже установлено то, что прорыв произошел в водопроводной камере. Чтобы отремонтировать сети, нам придётся отключить холодную воду, предварительно, до 8 часов вечера. Прошу, потерпеть неудобства. Аварийная бригада, спецтехника уже работает на месте», - сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ
«Специалисты «Водоканала» сейчас проводят обследование сетей. Уже установлено то, что прорыв произошел в водопроводной камере. Чтобы отремонтировать сети, нам придётся отключить холодную воду, предварительно, до 8 часов вечера. Прошу, потерпеть неудобства. Аварийная бригада, спецтехника уже работает на месте», - сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.
По словам градоначальника, сейчас организованы работы по откачке воды с проезжей части, а также уборка наледи и подсыпка. Ситуация находится на контроле властей.
Как уточнили в мэрии, под отключение попали 4 многоквартирных дома и 324 жилых дома в частном секторе.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ
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