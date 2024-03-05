В Улан-Удэ из-за аварии на водопроводе вода затопила проезжую часть

По словам градоначальника, сейчас организованы работы по откачке воды с проезжей части, а также уборка наледи и подсыпка. Ситуация находится на контроле властей.





Как уточнили в мэрии, под отключение попали 4 многоквартирных дома и 324 жилых дома в частном секторе.













Сегодня в Улан-Удэ на сетях водоснабжения по ул. Осипенко произошла авария, в результате вода вышла на проезжую часть.«Специалисты «Водоканала» сейчас проводят обследование сетей. Уже установлено то, что прорыв произошел в водопроводной камере. Чтобы отремонтировать сети, нам придётся отключить холодную воду, предварительно, до 8 часов вечера. Прошу, потерпеть неудобства. Аварийная бригада, спецтехника уже работает на месте», - сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ