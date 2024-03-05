В Бурятии еще один учитель ударил школьника

Уполномоченная по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина организовала проверки по сообщению о том, что в Багдаринской школе 29 февраля учитель физкультуры ударил ученика 5 класса, а также по сообщению о совершении 29 февраля противоправных действий учителем физкультуры в отношении 15-летнего учащегося одной из школ г. Северобайкальск.Органами управления образования и сотрудниками полиции проводятся проверки, выводы которых и принятые меры находятся на контроле Уполномоченного.Учитывая, что с начала учебного года это уже 3 факт применения непедагогичных мер воздействия в отношении несовершеннолетних, Уполномоченным направлено обращение в министерство образования и науки республики о необходимости принятия мер по профилактике нарушения прав несовершеннолетних участников образовательного процесса.Напомним, на днях о конфликте с педагогом сообщил 15-летний школьник из Северобайкальска. По словам учащегося, на уроке физкультуры его ударил учитель. Между взрослым и ребенком произошел конфликт. Полицейскими проводится проверка, а в школе идет служебное расследование. Педагог уже уволен.Фото: Pixabay.com