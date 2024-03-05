В Улан-Удэ автобус при повороте протаранил «Тойоту»

ДТП произошло днем 4 марта на ул. Богемская в Советском районе Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 33-летний водитель автобуса «ПАЗ», который приехал на конечную остановку без пассажиров, при повороте налево не предоставил преимущества в движении и врезался в «Тойоту Камри». В результате столкновения 9-летний пассажир иномарки получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После осмотра и оказания помощи медики отпустили ребенка домой.Фото: ГИБДД Бурятии