В поселке Бурятии загорелась котельная

Ночью, 5 марта на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании двухквартирного дома в посёлке Нижнеангарск. К месту вызова был направлен дежурный караул 12-го Северобайкальского отряда ГПС РБ в составе 8 человек и 3 единиц техники.На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём была охвачена пристроенная к дому котельная. Возгорание потушили в течение часа. В результате пожара, обгорела котельная и прихожая на общей площади 32 кв.м. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности во время отопительного периода. Топите печь два-три раза в день не дольше 2 часов, с интервалом не менее чем 4 часа. Не сушите вблизи печей и на их поверхности одежду, а также ни в коем случае не оставляйте рядом горючие и легковоспламеняющиеся предметы. Не оставляйте детей одних и не поручайте им надзор за топящейся печью!При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».