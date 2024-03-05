Происшествия 05.03.2024 в 09:57

В Улан-Удэ попавший под фуру ребенок серьезно не пострадал

После оказания помощи врачи отпустили его домой
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ попавший под фуру ребенок серьезно не пострадал
8-летний мальчик, который вчера днем попал под фуру на ул. Бабушкина в Улан-Удэ, серьезно не пострадал. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, ребенка доставили в ДРКБ и, после осмотра и оказания медицинской помощи, отпустили домой.

Напомним, мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ребёнок находился в сопровождении своей бабушки, однако в какой-то момент убежал от нее.

Фото: ГИБДД Бурятии
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