Происшествия 05.03.2024 в 09:57
В Улан-Удэ попавший под фуру ребенок серьезно не пострадал
После оказания помощи врачи отпустили его домой
Текст: Андрей Константинов
8-летний мальчик, который вчера днем попал под фуру на ул. Бабушкина в Улан-Удэ, серьезно не пострадал. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, ребенка доставили в ДРКБ и, после осмотра и оказания медицинской помощи, отпустили домой.
Напомним, мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ребёнок находился в сопровождении своей бабушки, однако в какой-то момент убежал от нее.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ребёнок находился в сопровождении своей бабушки, однако в какой-то момент убежал от нее.
Фото: ГИБДД Бурятии
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