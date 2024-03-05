В Бурятии лесники поймали «чёрных» лесорубов

3 марта при патрулировании лесов сотрудники Прибайкальского лесничества обнаружили незаконную рубку деревьев.«Выяснилось, что днем ранее в 200 метрах от села Иркилик трое молодых людей вырубили 18 сосен. На следующий день они были задержаны, когда переносили древесину в частное подворье дома. Объём незаконно заготовленной древесины составил 22 кубометра, ущерб лесному фонду - более 757 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина и бензопила изъяты», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.В отношении нарушителей составлен протокол по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Все материалы переданы в полицию Прибайкальского района для принятия правового решения. Проводятся следственные мероприятия.Фото: РАЛХ