Происшествия 05.03.2024 в 10:40

В Бурятии лесники поймали «чёрных» лесорубов

Трое молодых сельчан нарубили на «особо крупный размер»
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии лесники поймали «чёрных» лесорубов
3 марта при патрулировании лесов сотрудники Прибайкальского лесничества обнаружили незаконную рубку деревьев.

«Выяснилось, что днем ранее в 200 метрах от села Иркилик трое молодых людей вырубили 18 сосен. На следующий день они были задержаны, когда переносили древесину в частное подворье дома. Объём незаконно заготовленной древесины составил 22 кубометра, ущерб лесному фонду - более 757 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина и бензопила изъяты», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

В отношении нарушителей составлен протокол по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Все материалы переданы в полицию Прибайкальского района для принятия правового решения. Проводятся следственные мероприятия.

Фото: РАЛХ
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черные лесорубы

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