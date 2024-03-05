Происшествия 05.03.2024 в 12:39
В Бурятии осудили пенсионерку, повесившую собственного пса на заборе
Сельчанку не стали наказывать строго
Текст: Андрей Константинов
Кабанский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 67-летней пенсионерки, обвиняемой в жестоком обращении с животным.
Сообщение о преступлении поступило в полицию от местной жительницы осенью прошлого года. Женщина рассказала, что неподалеку от автобусной остановки, куда она привела сына-школьника, с ужасом обнаружила повешенную на заборе заброшенного дома собаку. Животное уже не подавало признаков жизни. Картину лицезрели и другие находящиеся на остановке дети.
«На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские произвели осмотр места происшествия и изъяли тело собаки для дальнейшей судебно-ветеринарной экспертизы. А затем, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, установили личность подозреваемой. Ею оказалась хозяйка животного – местная пенсионерка», - сообщали ранее в МВД Бурятии.
Пожилая гражданка призналась, что ночью, когда её родственники уснули, приманкой в виде сухого корма вывела собаку на улицу. Пока та ела, она закинула на её шею веревочную петлю и затянула с помощью перекладины. По словам злоумышленницы, утром она планировала снять с забора тело животного, но правоохранители опередили её.
Жестокий поступок женщина объяснила тем, что находящаяся на самовыгуле собака в последнее время стала агрессивной, задавила двух кур и кролика у проживающей неподалеку родственницы. Попытки отравить её оказались безуспешны, поэтому при очередном нападении на мелкую живность владелица животного решила расправиться с ним.
На суде пенсионерка признала вину и раскаялось в содеянном. Суд также учел в целом положительную характеристику её личности, состояние здоровья, отсутствие судимости и пожилой возраст. Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.
В итоге сельчанку не стали наказывать строго. Её приговорили к году исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства условно с испытательным сроком в один год. Пенсионерку даже освободили от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката. Их возместят за счет средств федерального бюджета.
Фото: «Номер один»
Сообщение о преступлении поступило в полицию от местной жительницы осенью прошлого года. Женщина рассказала, что неподалеку от автобусной остановки, куда она привела сына-школьника, с ужасом обнаружила повешенную на заборе заброшенного дома собаку. Животное уже не подавало признаков жизни. Картину лицезрели и другие находящиеся на остановке дети.
«На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские произвели осмотр места происшествия и изъяли тело собаки для дальнейшей судебно-ветеринарной экспертизы. А затем, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, установили личность подозреваемой. Ею оказалась хозяйка животного – местная пенсионерка», - сообщали ранее в МВД Бурятии.
Пожилая гражданка призналась, что ночью, когда её родственники уснули, приманкой в виде сухого корма вывела собаку на улицу. Пока та ела, она закинула на её шею веревочную петлю и затянула с помощью перекладины. По словам злоумышленницы, утром она планировала снять с забора тело животного, но правоохранители опередили её.
Жестокий поступок женщина объяснила тем, что находящаяся на самовыгуле собака в последнее время стала агрессивной, задавила двух кур и кролика у проживающей неподалеку родственницы. Попытки отравить её оказались безуспешны, поэтому при очередном нападении на мелкую живность владелица животного решила расправиться с ним.
На суде пенсионерка признала вину и раскаялось в содеянном. Суд также учел в целом положительную характеристику её личности, состояние здоровья, отсутствие судимости и пожилой возраст. Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.
В итоге сельчанку не стали наказывать строго. Её приговорили к году исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства условно с испытательным сроком в один год. Пенсионерку даже освободили от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката. Их возместят за счет средств федерального бюджета.
Фото: «Номер один»