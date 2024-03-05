Происшествия 05.03.2024 в 12:52
В Улан-Удэ ликвидировали аварию на водопроводе
В ближайшее время вода поступит во все отключенные дома
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ специалисты «Водоканала» устранили аварию на водопроводе по ул. Осипенко.
«Проводится заполнение системы. В ближайшее время вода поступит во все дома, попавшие под ограничение», - сообщили в мэрии.
Напомним, коммунальная авария случилась сегодня утром. В результате потоки воды хлынули на близлежащие улицы. Под отключение водоснабжения попали 4 многоквартирных дома и 324 дома в частном секторе.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Проводится заполнение системы. В ближайшее время вода поступит во все дома, попавшие под ограничение», - сообщили в мэрии.
Напомним, коммунальная авария случилась сегодня утром. В результате потоки воды хлынули на близлежащие улицы. Под отключение водоснабжения попали 4 многоквартирных дома и 324 дома в частном секторе.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегиавария