Происшествия 05.03.2024 в 13:27
Прокуратура Бурятии взяла на контроль ДТП, в котором пострадал ребенок
Водитель автобуса врезался в «Тойоту Камри»
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Республики Бурятии поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками ГИБДД по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего.
По предварительным данным, 04.03.2024 на улице Богемская г. Улан-Удэ в результате столкновения автобуса МУП «Городские маршруты» и автомобиля «Тойота Камри» травмирован 9-летний мальчик, находившийся в салоне машины. Причины и условия произошедшего устанавливаются.
Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, а также законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий.
Прокуратура напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками.
По предварительным данным, 04.03.2024 на улице Богемская г. Улан-Удэ в результате столкновения автобуса МУП «Городские маршруты» и автомобиля «Тойота Камри» травмирован 9-летний мальчик, находившийся в салоне машины. Причины и условия произошедшего устанавливаются.
Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, а также законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий.
Прокуратура напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками.
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