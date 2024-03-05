Прокуратура Бурятии взяла на контроль ДТП, в котором пострадал ребенок

Прокуратура Республики Бурятии поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками ГИБДД по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего.По предварительным данным, 04.03.2024 на улице Богемская г. Улан-Удэ в результате столкновения автобуса МУП «Городские маршруты» и автомобиля «Тойота Камри» травмирован 9-летний мальчик, находившийся в салоне машины. Причины и условия произошедшего устанавливаются.Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, а также законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий.Прокуратура напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками.