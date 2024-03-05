В Бурятии виновный в смерти мужчины попросился на свободу

В 2017 г. житель Иркутской области Панов (фамилия изменена) за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), был осужден на 9 лет лишения свободы.Отбыв более двух третей назначенного срока, Панов обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом.В судебном заседании было установлено, что осужденный содержится в облегченных условиях отбывания наказания, трудоустроен, сохранил социально-полезные связи, раскаивается в содеянном. Также Панов частично возместил вред, причиненный преступлением, выплатив около 180 тысяч рублей дочери погибшего. Он имеет 10 поощрений за добросовестное отношение к труду и примерное поведение и 2 погашенных взыскания.Суд пришел к выводу, что поведение Панова свидетельствует о том, что он встал на путь исправления, и заменил оставшуюся часть лишения свободы более мягким видом наказания – принудительными работами на срок 2 года 8 месяцев 24 дня, сообщили в Мухоршибирском районом суде.