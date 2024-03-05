Происшествия 05.03.2024 в 14:10

В Улан-Удэ новое кафе не потянуло шеф-повара из северной столицы

Не дождавшись обещанной зарплаты, повар обворовал работодателя и уехал обратно
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ новое кафе не потянуло шеф-повара из северной столицы
В Санкт-Петербурге улан-удэнские полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в краже, совершенной 8 февраля в столице Бурятии.

Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина, трудившийся шеф-поваром в Санкт-Петербурге, приехал в Улан-Удэ для аналогичной работы в открывшемся кафе. Объявление о поиске персонала в точку общепита он увидел в Интернете и из-за привлекательной зарплаты решился на переезд.

Предварительно с работодателем он обговорил условия работы, в том числе ежемесячную оплату в размере 150 тысяч рублей, а также предоставление жилья. Однако, проработав пару месяцев и получил на руки лишь 50 тысяч рублей, повар стал задавать вопросы руководству. Услышав, что работодатель, в нарушение договоренностей, заплатить большую сумму не сможет, поскольку заведение только начало работу, мужчина решил выручить деньги за счёт продажи имущества из предоставленной ему квартиры.

Повар нашел объявление на одном из сайтов о купле-продаже бытовой техники и сбыл в одни руки двухкамерный холодильник, стиральную машину-автомат, электроплиту и плазменный телевизор. Выручив за технику 60 тысяч рублей, мужчина вернулся обратно в Санкт-Петербург.

«В содеянном задержанный признался и уже возместил часть ущерба. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

Полицейские также нашли покупателя бытовой техники и изъяли у него электроплиту. Остальное имущество тот уже успел перепродать.

Фото: «Номер один»
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кража

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