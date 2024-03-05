В Улан-Удэ новое кафе не потянуло шеф-повара из северной столицы

В Санкт-Петербурге улан-удэнские полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в краже, совершенной 8 февраля в столице Бурятии.Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина, трудившийся шеф-поваром в Санкт-Петербурге, приехал в Улан-Удэ для аналогичной работы в открывшемся кафе. Объявление о поиске персонала в точку общепита он увидел в Интернете и из-за привлекательной зарплаты решился на переезд.Предварительно с работодателем он обговорил условия работы, в том числе ежемесячную оплату в размере 150 тысяч рублей, а также предоставление жилья. Однако, проработав пару месяцев и получил на руки лишь 50 тысяч рублей, повар стал задавать вопросы руководству. Услышав, что работодатель, в нарушение договоренностей, заплатить большую сумму не сможет, поскольку заведение только начало работу, мужчина решил выручить деньги за счёт продажи имущества из предоставленной ему квартиры.Повар нашел объявление на одном из сайтов о купле-продаже бытовой техники и сбыл в одни руки двухкамерный холодильник, стиральную машину-автомат, электроплиту и плазменный телевизор. Выручив за технику 60 тысяч рублей, мужчина вернулся обратно в Санкт-Петербург.«В содеянном задержанный признался и уже возместил часть ущерба. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Полицейские также нашли покупателя бытовой техники и изъяли у него электроплиту. Остальное имущество тот уже успел перепродать.Фото: «Номер один»