В Улан-Удэ неизвестные снимают запчасти с автомобилей

В феврале стало известно уже о двух случаях, когда незнакомцы громили чужие автомобили. Так, утром 3 февраля в Отдел МВД России по Закаменскому району поступили заявления от двух местных жителей о повреждении их автомашин, припаркованных рядом с многоквартирным домом. По горячим следам к вечеру полицейские задержали подозреваемого – 20-летнего местного жителя, студента техникума.Выяснилось, что в подъезде дома у парня с его девушкой случился словесный конфликт. Уходя, злость юноша выместил на находящихся рядом с домом иномарках: помял крыло одного из автомобилей и пробил дверь багажного отделения второго, после чего покинул место происшествия.Следствием МО МВД России «Тункинский» также расследуется уголовное дело по факту умышленного повреждения автомобиля, принадлежащего 64-летнему местному жителю.В совершении противоправного деяния подозревается ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также преступление против жизни и здоровья 35-летний мужчина. Установлено, что нетрезвый злоумышленник, проходя мимо припаркованной у частного дома машины, из хулиганских побуждений кинул камень в стекло иномарки, а затем стал громить сам автомобиль. Вмятины от ударов остались на кузове транспортного средства. После подозреваемый скрылся. По заключению автотехнической экспертизы, причиненный ущерб составил более 250 тысяч рублей.В Улан-Удэ неизвестные пошли еще дальше – они снимают автозапчасти с чужих машин, хотя они стоят буквально копейки.«Злости нет предела. Сегодня на парковке ЛВРЗ какая-то тварь, больше никак не назовешь, оторвала накладку от двери на моей машине, которую без труда можно купить на разборке. А ты просто взял и напакостил. Если ты это читаешь, хочу тебе сказать, надеюсь, тебе эта накладка поперёк глотки встанет», пишет автор анонимного поста в паблике Аноним 03 и паблике «Черный и белый список 03».В комментариях горожане поделились своими неприятными автоисториями:- У меня возле «Абсолюта» «мухобойку» украли.- У меня там колпачки с колёс скрутили.- У меня стекло сломали левое, заднее и ещё вмятины наделали. Дверь пытались открыть, всю поцарапали твари.- У людей вообще совести нет.- А у нас какая-то тварь подъехала и запустила кружку, разбив стекло, делятся горожане.Фото: Аноним 03.