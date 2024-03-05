Происшествия 05.03.2024 в 16:20

В Улан-Удэ неизвестные снимают запчасти с автомобилей

А есть и те, кто просто разбивает чужую машину
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ неизвестные снимают запчасти с автомобилей
В феврале стало известно уже о двух случаях, когда незнакомцы громили чужие автомобили. Так, утром 3 февраля в Отдел МВД России по Закаменскому району поступили заявления от двух местных жителей о повреждении их автомашин, припаркованных рядом с многоквартирным домом. По горячим следам к вечеру полицейские задержали подозреваемого – 20-летнего местного жителя, студента техникума.

Выяснилось, что в подъезде дома у парня с его девушкой случился словесный конфликт. Уходя, злость юноша выместил на находящихся рядом с домом иномарках: помял крыло одного из автомобилей и пробил дверь багажного отделения второго, после чего покинул место происшествия.

Следствием МО МВД России «Тункинский» также расследуется уголовное дело по факту умышленного повреждения автомобиля, принадлежащего 64-летнему местному жителю. 

В совершении противоправного деяния подозревается ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также преступление против жизни и здоровья 35-летний мужчина. Установлено, что нетрезвый злоумышленник, проходя мимо припаркованной у частного дома машины, из хулиганских побуждений кинул камень в стекло иномарки, а затем стал громить сам автомобиль. Вмятины от ударов остались на кузове транспортного средства. После подозреваемый скрылся. По заключению автотехнической экспертизы, причиненный ущерб составил более 250 тысяч рублей.

В Улан-Удэ неизвестные пошли еще дальше – они снимают автозапчасти с чужих машин, хотя они стоят буквально копейки. 

«Злости нет предела. Сегодня на парковке ЛВРЗ какая-то тварь, больше никак не назовешь, оторвала накладку от двери на моей машине, которую без труда можно купить на разборке. А ты просто взял и напакостил. Если ты это читаешь, хочу тебе сказать, надеюсь, тебе эта накладка поперёк глотки встанет», пишет автор анонимного поста в паблике Аноним 03 и паблике «Черный и белый список 03». 

В комментариях горожане поделились своими неприятными автоисториями: 

- У меня возле «Абсолюта» «мухобойку» украли. 

- У меня там колпачки с колёс скрутили. 

- У меня стекло сломали левое, заднее и ещё вмятины наделали. Дверь пытались открыть, всю поцарапали твари.

-  У людей вообще совести нет. 

- А у нас какая-то тварь подъехала и запустила кружку, разбив стекло, делятся горожане. 

Фото: Аноним 03.


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