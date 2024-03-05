Происшествия 05.03.2024 в 16:36
В Улан-Удэ момент ДТП на улице Ботанической попал на видео
Вероятно, водитель «Хонды» летел уже на «красный»
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ появилось видео момента ДТП, которое случилось сегодня днем на ул. Ботаническая. Напомним, там столкнулись «Хонда» и «Тойота», после чего «Хонда» снесла светофор. К счастью, в аварии никто не пострадал.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
На кадрах видно, как «Тойота» вместе с другими автомобилями начинает движение и в этот момент её по касательной задевает «Хонда», «летевшая», вероятно, либо на желтый, либо уже на загоревшийся красный сигнал светофора.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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