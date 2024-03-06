В Бурятии на пожаре погиб пожилой мужчина

Вечером 5 марта на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании на животноводческой стоянке вблизи улуса Алцак Джидинского района. К месту вызова был направлен дежурный караул 5-го Джидинского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 2 единиц техники.«На момент прибытия первого пожарного подразделения очаг возгорания находился внутри дома. В ходе тушения там был обнаружен 61-летний мужчина без признаков жизни. Пожар потушен на площади 20 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС