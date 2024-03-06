Происшествия 06.03.2024 в 09:43

В Бурятии перед судом предстанут четыре наркосбытчика

Им грозит до 20 лет лишения свободы
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии перед судом предстанут четыре наркосбытчика

Зампрокурора республики Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 участников организованной группы, которые занимались сбытами синтетических наркотиков в Улан-Удэ.

Установлено, что неизвестные создали организованную группу, чтобы распространять наркотические средства на территории столицы Бурятии. Через Интернет они привлекли четверых жителей города для оборудования закладок наркотических средств в тайниках в целях их последующего сбыта. Продажа наркотиков производилась через Интернет-магазин, однако вскоре жителей задержали сотрудники полиции.

По уголовному делу обвиняемым инкриминируется совершение 12 преступлений по нескольким статьям о незаконном сбыте наркотиков в значительном размере, о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенном организованной группой, а также за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ.

Отметим, наиболее строгое наказание за указанные преступления предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.


Фото: Номер один

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наркотик сбыт прокуратура

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