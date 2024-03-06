Происшествия 06.03.2024 в 09:58
В Улан-Удэ пьяные посетители разгромили вход в гриль-бар
Дебоширам не понравилось, что охрана вывела их из заведения (видео)
Ночью экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из гриль-баров Улан-Удэ. Прибыв на место, росгвардейцы при содействии работников службы безопасности заведения задержали двух граждан.
Фото и видео: Росгвардия Бурятии
Как выяснилось, задержанные посетители гриль-бара вели себя неадекватно и выражались нецензурной бранью в адрес персонала. Служба охраны выпроводила пьяных дебоширов из заведения. В ответ они разбили стекла на входе в бар.
«Задержанных, 27 и 28-летних учащихся учебных заведений, доставили в полицию для принятия правого решения по факту умышленного повреждение имущества. Предварительная сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото и видео: Росгвардия Бурятии
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