В Улан-Удэ пьяные посетители разгромили вход в гриль-бар

Как выяснилось, задержанные посетители гриль-бара вели себя неадекватно и выражались нецензурной бранью в адрес персонала. Служба охраны выпроводила пьяных дебоширов из заведения. В ответ они разбили стекла на входе в бар.









«Задержанных, 27 и 28-летних учащихся учебных заведений, доставили в полицию для принятия правого решения по факту умышленного повреждение имущества. Предварительная сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии Бурятии.





Ночью экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из гриль-баров Улан-Удэ. Прибыв на место, росгвардейцы при содействии работников службы безопасности заведения задержали двух граждан.Фото и видео: Росгвардия Бурятии