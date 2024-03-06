На трассе в Бурятии опрокинулась фура

ДТП произошло днем 5 марта на федеральной трассе «Байкал» вблизи села Клюевка. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 40-летний водитель грузовика «Вольво» нарушил правила перевозки грузов, допустив его падение из-за плохого крепления. В результате фура опрокинулась на бок. Водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии