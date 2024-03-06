В Бурятии пастух отомстил работодателю, пригрозившему ему увольнением

В Мухоршибирском районе Бурятии участковые задержали подозреваемого в краже двух стёгон говядины с территории животноводческой стоянки. Преступление произошло в декабре прошлого года.Как рассказали в МВД Бурятии, 30-летний мужчина, проработавший на заимке чуть менее месяца, после распития спиртного с коллегой получил от хозяина замечание. Работодатель пригрозил работникам не выплатить зарплату, если они снова будут употреблять алкоголь.Тогда подозреваемый, пасший на ферме коров и баранов, в отместку хозяину продал неустановленным лицам за 6 тысяч рублей хранившиеся в сарае два стегна мяса весом около 120 килограммов. Ущерб составил 36 тысяч рублей. На следующий день он уволился и ушел со стоянки.Работодатель, узнав о пропаже, обратился в полицию. Позднее правоохранители задержали подозреваемого в одном из районов республики.«В содеянном злоумышленник, трудоустроившийся на другую заимку, признался и обещал возместить причиненный ущерб. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в полиции.Фото: «Номер один»