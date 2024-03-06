Происшествия 06.03.2024 в 13:18

В районе Бурятии при пожаре сгорели курицы

Огонь на курятник перебросился с гаража
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии при пожаре сгорели курицы

Днем, 6 марта в Северо-Байкальском районе случился пожар. На ЧП выезжали пять огнеборцев на 2 единицах техники.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен гараж и пристроенный к нему курятник. Возгорание было потушено в течение 30 минут. В результате пожара изнутри обгорел гараж, погибли куры. Общая площадь возгорания составила 30 кв.м», - сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.


Фото: РА ГО и ЧС 

Теги
чп курицы северобайкальский район

Все новости

В Улан-Удэ злой мужчина разбрасывал конфетти в офисе банка
06.03.2024 в 14:49
Сенатор Александр Варфоломеев поздравил женщин Бурятии с наступающим праздником
06.03.2024 в 14:43
Бурятия голосует
06.03.2024 в 14:26
В Бурятии задержали романтичную воровку
06.03.2024 в 14:15
Прокуратура Бурятии взяла на контроль ДТП со сбитым ребенком
06.03.2024 в 14:10
В Заиграево капитально отремонтируют дом культуры
06.03.2024 в 13:58
В Улан-Удэ увековечат память еще двух героев спецоперации
06.03.2024 в 13:48
Выборы президента: уровень доверия
06.03.2024 в 13:39
В районе Бурятии при пожаре сгорели курицы
06.03.2024 в 13:18
В Бурятии пастух отомстил работодателю, пригрозившему ему увольнением
06.03.2024 в 12:52
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

Читайте также
В Улан-Удэ злой мужчина разбрасывал конфетти в офисе банка
Его просили уйти, но он продолжал взрывать хлопушки
06.03.2024 в 14:49
В Бурятии задержали романтичную воровку
На украденные деньги сельчанка купила обручальные кольца для себя и сожителя
06.03.2024 в 14:15
Прокуратура Бурятии взяла на контроль ДТП со сбитым ребенком
Напомним, в Кяхте на «зебре» сбили женщину с малолетним сыном
06.03.2024 в 14:10
В Бурятии пастух отомстил работодателю, пригрозившему ему увольнением
Мужчина распродал принадлежавшее фермеру мясо, после чего уволился и ушел
06.03.2024 в 12:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru