В районе Бурятии при пожаре сгорели курицы

Днем, 6 марта в Северо-Байкальском районе случился пожар. На ЧП выезжали пять огнеборцев на 2 единицах техники.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен гараж и пристроенный к нему курятник. Возгорание было потушено в течение 30 минут. В результате пожара изнутри обгорел гараж, погибли куры. Общая площадь возгорания составила 30 кв.м», - сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.





Фото: РА ГО и ЧС