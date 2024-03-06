Происшествия 06.03.2024 в 14:10
Прокуратура Бурятии взяла на контроль ДТП со сбитым ребенком
Напомним, в Кяхте на «зебре» сбили женщину с малолетним сыном
Текст: Евгения Гармаева
Прокуратура Республики Бурятии проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, которую организовали сотрудники полиции в связи с ДТП в Кяхте.
Как сообщал «Номер один», инцидент случился вечером 5 марта. Около 17 ч. 25 мин. на пешеходном переходе на перекрестке улиц Ленина и Сергея Лазо водитель за рулем «Лада Веста» сбил женщину с 6-летним ребенком. Мальчика доставили в больницу. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.«Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожного травматизма, а также законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий», - отметили в ведомстве.
Фото: ГИБДД РБ
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