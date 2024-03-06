Происшествия 06.03.2024 в 14:15

В Бурятии задержали романтичную воровку

На украденные деньги сельчанка купила обручальные кольца для себя и сожителя
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии задержали романтичную воровку
Утром 26 февраля в полицию Тарбагатайского района поступило заявление от 42-летней местной жительницы о краже крупной суммы с банковской карты. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Правоохранители выяснили, что двумя днями ранее женщина отдала свою карту 51-летней односельчанке, которая пришла занять деньги на спиртное. Хозяйка карты попросила её проверить баланс, а заодно снять необходимую для покупки сумму. Однако, когда женщине вернули карту, она обнаружила, что там не хватает 35 тысяч рублей.

Оперативники установили, что приятельница потерпевшей, взяв карту, рассчиталась ей за алкоголь, который затем с нею же и употребила. После она, как и договорились женщины, в отделении банка проверила баланс карты, пин-код от которой ей предоставила хозяйка. Обнаружив там крупную сумму, злоумышленница обналичила и потратила 35 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, на похищенные средства сельчанка приобрела продукты и спиртное и вместе со своим сожителем купила обручальные кольца. Опустошив карту, подозреваемая вернула её хозяйке через дочь.

«В содеянном гражданка призналась. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за кражи и наркопреступления. Нигде не работает. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД.

Фото: «Номер один»
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кража

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