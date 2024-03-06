Происшествия 06.03.2024 в 14:49

В Улан-Удэ злой мужчина разбрасывал конфетти в офисе банка

Его просили уйти, но он продолжал взрывать хлопушки
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ злой мужчина разбрасывал конфетти в офисе банка

В столице Бурятии жителя признали виновным в мелком хулиганстве.

 Все случилось 23 января текущего года. Вечером, в 17 часов 20 минут улан-удэнец Алексеев (фамилия изменена) пришел в один из офисов ПАО «Банк ФК Открытие» и начал буянить.

«Нарушал общественный порядок, а именно мешал работе директора дополнительного офиса ПАО «Банк ФК Открытие», на его неоднократные требования покинуть кабинет отказывался, привел в действие две хлопушки с наполнением разноцветной бумаги конфетти. Выражая явное неуважение к обществу находясь в операционном зале ПАО «Банк Открытие», в котором находилось более 10 граждан, выражался нецензурной бранью, как в адрес персонала банка, так и в адрес присутствующих граждан, вел себя агрессивно»,

- рассказали в пресс-службе Советского райсуда.

  Что подтолкнуло его на такое поведение – история умалчивает. Как добавили в сообщении, эти обстоятельства подтверждали имеющиеся в материалах дела доказательства. Среди них: заявлением представителя ПАО Банк «ФК Открытие» в адрес правоохранительных органов, протоколом места происшествия, фототаблицей, протоколом допроса свидетелей, объяснением самого Алексеева, видеозаписью, протоколом по делу об административном правонарушении и т.д.

 7 февраля 2024 года Алексееву вынесли вердикт - он признан виновным, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. Известно, что хулиган подал в Верховный суд, однако 12 февраля приговор оставили без изменений, а его жалобу – без удовлетворения.



Фото: pixabay.com

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