Происшествия 06.03.2024 в 15:12

Житель Бурятии облил женщину бензином и поджег

Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми ожогами
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии облил женщину бензином и поджег
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Еравнинского района. Он обвиняется в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Как сообщили в следственном ведомстве, 3 марта обвиняемый в течение дня вместе с сожительницей распивал спиртное у себя дома в селе Сосново-Озерское. Вечером на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора. В её ходе мужчина взял бутылку с горючей жидкостью, вылил содержимое на голову сожительницы и поджег зажигалкой. Потерпевшая получила термические ожоги головы, шеи, груди и рук. Женщину госпитализировали, ей оказывается необходимая врачебная помощь.    

В настоящее время обвиняемый взят под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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