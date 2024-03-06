Житель Бурятии облил женщину бензином и поджег

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Еравнинского района. Он обвиняется в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.Как сообщили в следственном ведомстве, 3 марта обвиняемый в течение дня вместе с сожительницей распивал спиртное у себя дома в селе Сосново-Озерское. Вечером на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора. В её ходе мужчина взял бутылку с горючей жидкостью, вылил содержимое на голову сожительницы и поджег зажигалкой. Потерпевшая получила термические ожоги головы, шеи, груди и рук. Женщину госпитализировали, ей оказывается необходимая врачебная помощь.В настоящее время обвиняемый взят под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: Следственный комитет Бурятии