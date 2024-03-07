Молодая девушка пострадала в ночном ДТП в Улан-Удэ

ДТП произошло сегодня ночью в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 18-летний водитель автомобиля «Тойота Краун», ехавший по ул. Павлова в направлении ул. Зои Космодемьянской, на перекрестке не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри». В результате аварии пострадала 23-летняя пассажирка «Камри», её отвезли в больницу.





Фото: ГИБДД Бурятии