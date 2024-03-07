Происшествия 07.03.2024 в 09:44

Молодая девушка пострадала в ночном ДТП в Улан-Удэ

На перекрестке столкнулись «Краун» и «Камри»
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Молодая девушка пострадала в ночном ДТП в Улан-Удэ
ДТП произошло сегодня ночью в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 18-летний водитель автомобиля «Тойота Краун», ехавший по ул. Павлова в направлении ул. Зои Космодемьянской, на перекрестке не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри». В результате аварии пострадала 23-летняя пассажирка «Камри», её отвезли в больницу.


Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

Татьяна Думнова: «Выборы будут проходить прозрачно»
07.03.2024 в 10:39
В Бурятии инспектор Бурприроднадзора столкнулся с рысью «лицом к лицу»
07.03.2024 в 10:11
В Улан-Удэ продлили маршрут №17
07.03.2024 в 09:56
Молодая девушка пострадала в ночном ДТП в Улан-Удэ
07.03.2024 в 09:44
В Бурятии потеплеет до плюсовых температур
07.03.2024 в 09:34
«Бурятмяспром» планирует перерабатывать кости
07.03.2024 в 09:33
Лучшая балетная школа России приняла ученицу из Монголии сразу во второй класс
07.03.2024 в 09:24
В Улан-Удэ 8 и 9 марта покажут новое лазерное шоу
07.03.2024 в 09:16
Налоговый вычет за тренировки
07.03.2024 в 09:00
В Бурятии почти вдвое выросла продажа виски
07.03.2024 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

Читайте также
В Улан-Удэ водитель легковушки обокрал спящего водителя фуры
Мужчина похитил из грузовика инструменты на 110 тысяч рублей
06.03.2024 в 16:35
Житель Бурятии облил женщину бензином и поджег
Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми ожогами
06.03.2024 в 15:12
В Улан-Удэ злой мужчина разбрасывал конфетти в офисе банка
Его просили уйти, но он продолжал взрывать хлопушки
06.03.2024 в 14:49
В Бурятии задержали романтичную воровку
На украденные деньги сельчанка купила обручальные кольца для себя и сожителя
06.03.2024 в 14:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru