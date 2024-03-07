Происшествия 07.03.2024 в 12:02

В Бурятии алабай искусал ребенка на детской площадке

Хозяйку животного посетили с проверкой
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии алабай искусал ребенка на детской площадке

В Гусиноозерске на ребенка напал алабай. По словам свидетелей, собака выбежала через дыру в заборе и набросилась на юного жителя. Тот в этот момент играл на детской площадке. После инцидента хозяйке собаки был предъявлен штраф, она обязалась исправить нарушения условий содержания собаки. Инцидент случился на прошлой неделе.

Недавно к владелице алабая с проверкой нагрянули инспектор Управления ветеринарии и сотрудник муниципального контроля администрации Селенгинского района.

«Во время проверки, собака находилась в вольере. Хозяйка подтвердила, что в заборе присутствовала дыра, через которую животное и выбежало за пределы ограды. На данный момент забор восстановлен, самовыгул не допускается»,

- сообщили в управлении.

Инспектор также провел мониторинг численности безнадзорных собак в городе Гусиноозерск. Выявлено 33 собаки, что представляет угрозу для местных жителей. В связи с этим, главе района было объявлено предостережение о недопустимости нарушений в области обращений с безнадзорными животными.   

«С начала года в Селенгинском районе за допущение самовыгула было составлено 47 протоколов, за отсутствие регистрации составлено 40 протоколов, за нападение собак составлено 2 протокола. С начала года в районе отловлена 51 собака. Собаки, находящиеся в собственности граждан обязательно должны быть зарегистрированы в государственном ветеринарном учреждении, а при содержании собак в частном домах, животные должны содержаться на привязи или в вольере. На постоянной основе проводится выездные мероприятия по району для выявления административных правонарушений»

- сообщает главный специалист по контролю в сфере по благоустройству администрации МО Селенгинский район Мария Корочкина.

Фото: скриншот из видео

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животные собака Гусиноозерск

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