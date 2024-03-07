Мошенники добрались до руководителя УКСа Бурятии

Мошенники сделали фейковый аккаунт начальника Управления капитального строительства Бурятии Анатолия Урбанова. Как сообщили в пресс-службе учреждения, подобная ситуация уже была в декабре прошлого года.

Аферисты создали псевдо-аккаунт главы УКСа в телеграм-канале и пишут от его имени подрядчикам и коллегам о том, что с ними якобы должен связаться сотрудник силовых структур. По словам коллег Анатолия Урбанова, мошенники даже подделывают его голос и рассылают фейковые голосовые сообщения.

«Мошенники пишут в соц. сетях, могут давать странные указания, или пытаться выяснить персональные данные»,



- прокомментировал Анатолий Урбанов.



Начальник УКСа призвал всех сохранять бдительность и не поддаваться на провокации мошенников. Кроме этого, он попросил проверять номер, если кто-то получит сообщение якобы от него, а также придерживаться основных правил безопасности: не сообщать персональные данные, не переводить деньги и не открывать сомнительные ссылки.

Фото: Номер один