Происшествия 07.03.2024 в 13:13

Мошенники добрались до руководителя УКСа Бурятии

Аферисты подделывают даже голосовые сообщения начальника управления капстроительства
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Текст: Евгения Гармаева
Мошенники добрались до руководителя УКСа Бурятии

Мошенники сделали фейковый аккаунт начальника Управления капитального строительства Бурятии Анатолия Урбанова. Как сообщили в пресс-службе учреждения, подобная ситуация уже была в декабре прошлого года. 

 Аферисты создали псевдо-аккаунт главы УКСа в телеграм-канале и пишут от его имени подрядчикам и коллегам о том, что с ними якобы должен связаться сотрудник силовых структур. По словам коллег Анатолия Урбанова, мошенники даже подделывают его голос и рассылают фейковые голосовые сообщения. 

«Мошенники пишут в соц. сетях, могут давать странные указания, или пытаться выяснить персональные данные»,

- прокомментировал Анатолий Урбанов. 

 Начальник УКСа призвал всех сохранять бдительность и не поддаваться на провокации мошенников. Кроме этого, он попросил проверять номер, если кто-то получит сообщение якобы от него, а также придерживаться основных правил безопасности: не сообщать персональные данные, не переводить деньги и не открывать сомнительные ссылки.

 

Фото: Номер один

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