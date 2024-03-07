В торговом центре Улан-Удэ едва не рухнул лифт с пассажирами

Сегодня в торговом центре «Форум» между вторым и третьим этажом у пассажирского лифта оборвался провод-противовес, сообщают в паблике «Весь Улан-Удэ».

«Кабину успели остановить, так что трагедии не случилось, люди отделались испугом. Сейчас всех пассажиров высвобождают, никто не пострадал»,



- сообщают в группе.



К посту приложили соответствующие кадры с места происшествия. На них видно, что у кабины лифта отсутствует несколько проводов.