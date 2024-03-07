Происшествия 07.03.2024 в 16:13
В торговом центре Улан-Удэ едва не рухнул лифт с пассажирами
У него оборвался провод-противовес
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня в торговом центре «Форум» между вторым и третьим этажом у пассажирского лифта оборвался провод-противовес, сообщают в паблике «Весь Улан-Удэ».
К посту приложили соответствующие кадры с места происшествия. На них видно, что у кабины лифта отсутствует несколько проводов.
«Кабину успели остановить, так что трагедии не случилось, люди отделались испугом. Сейчас всех пассажиров высвобождают, никто не пострадал»,
- сообщают в группе.
Фото: "Номер один", скриншот из видео
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