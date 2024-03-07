В Улан-Удэ сообщают о срочных поисках 7-летнего ребенка

В столице Бурятии разыскивают 7-летнего школьника по имени Андрей Дубовик. Мальчик пропал сегодня, 7 марта. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт»

Приметы: рост 130 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Одежда: темно-синяя с голубыми узорами куртка, темно-синие брюки, темно-синие кроссовки, темно-синяя шапка, темно-синий шарф-снуд.

С собой: черный рюкзак с красными полосками.

Инфорг: Лариса («Сирша») тел.: +7 (914) 633-73-53

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).









Фото: "Лиза Алерт в РБ"