Происшествия 09.03.2024 в 09:40

Жителю Бурятии вернут 2 миллиона, похищенных мошенниками

Однако еще 3 млн мужчина потерял навсегда
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Текст: Андрей Константинов
Жителю Бурятии вернут 2 миллиона, похищенных мошенниками
С начала года в Бурятии жертвами интернет-преступников стали 570 жителей республики (+55 за последнюю неделю). Общий причиненный ущерб достиг 103 млн рублей (+16 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 5,2 млн рублей. Её аферисты «увели» у жителя Селенгинского района, который подключил к своей банковской карте услугу «Инвестиции».

«Спустя непродолжительное время потерпевшему поступил звонок от «сотрудника инвестиционной компании». Звонивший пояснил, что мужчине необходимо перевести деньги на банковский счет для дальнейшего получения прибыли. Предложение злоумышленника потерпевший выполнил. Он оформил в одном из банков несколько кредитов на сумму 5,2 млн, и перевел их на счет мошенника», - рассказали в прокуратуре.

Однако благодаря мерам, принятым сотрудниками правоохранительных органов и работниками службы безопасности одного из банков, удалось заблокировать 2,1 млн рублей, которые мошенник не успел обналичить. На заблокированные деньги наложен арест, в дальнейшем они будут возвращены потерпевшему.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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